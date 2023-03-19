Сьогодні, 19 березня, трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася смертю одного з учасників.

Про це повідомляє народний депутат Володимир Гевко.

"Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли", - повідомив Гевко.

Депутат повідомив, що наразі співпрацює зі слідством, а також пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики.