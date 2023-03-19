Народний депутат Гевко потрапив в смертельне ДТП [ Редагувати ]
Сьогодні, 19 березня, трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася смертю одного з учасників.
Про це повідомляє народний депутат Володимир Гевко.
"Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли", - повідомив Гевко.
Депутат повідомив, що наразі співпрацює зі слідством, а також пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики.
по темі
Якщо Україна програє у війні з росією, Польща буде змушена вступити в конфлікт
Росія має передати українській стороні списки всіх сиріт та дітей, позбавлених батьківських опіки, що були насильно вивезені на територію рф
За останню добу було три обстріли. Без жертв та суттєвих руйнувань
Сьогодні, 18 березня, у Верховній раді України були зареєстровані заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна
15 березня на автодорозі сполученням Одеса – Рені біля села Орлівка сталась ДТП