Трагедія у навчальному центрі у Десні Чернігівської області сталася через детонацію снаряда. Внаслідок вибуху загинуло четверо військових. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань в Telegram.

За даними слідства, 18 березня у військовій частині проводилися штатні стрільби. Під час навчань здетонував снаряд, внаслідок чого загинуло чотири солдати.

Тіла військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень. ДБР відкрило кримінальну справу за ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю).