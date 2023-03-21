В Івано-Франківську спалахнув справжній скандал. В одному з дворів міста жінка похилого віку "напала" на дівчину, що стрибала на скакалці. Про це повідомили у соцмережі.

На відео видно, що дівчина стрибає на скакалці, ніхто з навкола не звертав на неї уваги, допоки до неї не почала зачіпатися бабуся, яка в агресивній формі попросила її піти, бо вона їй заважає своєю скакалкою.

Зазначимо, що дівчина прийшла на це місце раніше за бабусю і займалася спортом ще до того, як та почала на неї кричати. Дівчина відповіла, що іншого місця для занять немає, адже біля її під'їзду – парковка, на шкільний стадіон вона піти не може, бо не вчиться у школі.

Дівчина трималась виховано. Не ображала бабусю та не кричала на неї. Натомість старша жінка назвала її "невихованої" та "малим гівном".

Суперечка тривала кілька хвилин. За цей час за дівчину неодноразово заступалися пересічні громадяни. Дівчина обурилася, чи було б краще, якби вона на майданчику не займалася спортом, а курила та пила алкоголь. На що бабуся відповіла щось про виховання.

Оксана Чічка, яка й виклала відео у фейсбук, написала, що поведінка дівчинки викликає повагу і захоплення у вихованні і тактовності.

У коментарях люди залишають слова підтримки дівчині та кажуть:

"Бабуля хоче спустити свій негатив";

"Як шкода дитину";

"Була б я поряд, то захистила б її";

"Дівчинка – супер. Пишаюся такою українською молоддю. Бабусі б походити трохи навколо дому, здоровіша та добріша була б";

Річ не в віці, річ в нічім невиправданій пихатості. Гадаю, то все життя так. А дівчинка – молодець. Ту звізду поважного віку можна притягти до відповідальності за приниження честі та гідності, публічну образу".

"Судячи з голосу, бабуся вже в роках… Тільки от розуму її віку не добавилось".

Скандал отримав нові оберти

Після того як відео з образами розлетілося у соцмережах навчальний заклад, де вчиться дівчина, розкритикував дівчину та наказав видалити відео зі свого Тіктоку та Інстаграму. А ще попросити зробити це всіх, хто перепостив. Про це повідомила журналістка Анна Рибалко.

Вона додала, що дівчину звати Ліза. В її профілі на фейсбуці написано, що вона мешкала у Краматорську та Харкові. Тож, цілком можливо, що вона є переселенкою зі Сходу.

На підтримку дівчини створили флешмоб

Франківська молодь стала на захист Лізи і прийшла на майданчик біля будинку дівчини зі скакалками. Участь у флешмобі взяли приблизно 10 людей. Всі перехожі, які це бачили, зупинялися та посміхалися. Флешмоб побачила і сама Ліза. Вона вийшла до своїх шанувальників і подякувала за підтримку, хоч і видно було, що вона дуже сором'язлива.