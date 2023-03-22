Історія командира прикордонного загону "Мілове", що першим в Україні зустрів ворога [ Редагувати ]
Наступна історія - про командира прикордонного загону, що першим в Україні зустрів велику війну. Андрій Лернатович служив в аеропортах "Жуляни" та "Бориспіль", але за рік до війни перевівся на Луганщину, і очолив там прикордонний відділ "Мілове" - на самому кордоні з росією. Для його підрозділу повномасштабна війна почалася не о 05:17 ранку, а о пів на четверту. Вороже ДРГ зайшло в українське селище Зоринівку. Як дали перший бій? Прикордонник розповів Євгену Соломіну.
Наказую виступити на охорону державного кордону із завданням - недопущення порушення державного кордону та прикордонного режиму.
Саме такий наказ Андрій Лернатович озвучив прикордонному наряду і 23 лютого 22-року. Бійці, які заступили на охорону державної межі, вже під ранок 24-го лютого першими зустріли ворога.
Андрій Лернатович, керівник прикордонного загону "Мілове":
У населених пунктах поблизу кордону з росією знаходиться важка техніка, дуже у великій кількості, дуже у великих колонах. На цей момент ми готувалися до провокацій, а так про повномасштабне ми не знали.
Серед ночі - о третій тридцять - перша ворожа ДРГ зайшла в Зоринівку. Прикордонники дали бій.
Андрій Лернатович, керівник прикордонного загону "Мілове":
Відкрили вогонь вони на цей наряд і під час сутички цієї бойової був один загиблий, перший загиблий на війні України з росією.
За страшною іронією долі, у "Міловому" державна межа ділить навпіл вулицю Дружби народів. З одного боку - Україна, а будинки навпроти - вже росія.
Вже о четвертій ранку окупанти - з "Градів" та мінометів відкрили вогонь по прикордонниках та поліції, переїхали Дружбу народів і окупували населений пункт.
У перші години повномасштабного вторгнення загарбники окупували селища вздовж лінії державної межі - Мілове та Марківку, а згодом - Біловодськ та Старобільськ.
Прикордонники без бойових втрат вийшли на укріплені позиції та долучилися до сил оборони. Билися за Луганщину в районі Кремінної, захищали донецький Лиман, Святогірськ. А нині прикордонники з "Мілового"виконують бойові завдання вздовж всієї лінії фронту - від Херсону - до Чернігівщини.
А майор-керівник загону - служить в одному з підрозділів Держприкордонслужби.
Пане майор, дозвольте доповісти! Прикордонний патруль виконує прикордонний наряд. Бажаю здоровʼя, бажаю здоровʼя!
Андрій Лернатович упевнений, що він стане не лише командиром, який першим зустрів війну, а і тим, хто поверне український прапор над прикордонним відділом у селищі Мілове на Луганщині.
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