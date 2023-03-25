В Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
У суботу, 25 березня, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу у місті та області оголошено не було.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Наразі офіційної інформації щодо вибухів не надходило.
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