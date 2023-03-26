У неділю, 26 березня, українські каратисти вперше в історії збірної вибороли "золото" на чемпіонаті Європи, що проходить в іспанській Гвадалахарі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Підопічні головного тренера збірної України з карате Миколи Сіраковського поступаючись 0:2 у фіналі проти збірної Франції, зуміли відігратися.

Долю цього протистояння вирішив бій бронзового призера Токіо-2020 Станіслава Горуни та Джессі Дакоста, чемпіона Європи-2016 у командному куміте. Українець переміг свого суперника з рахунком 8:5 і приніс мінімальну перемогу команді у фіналі - 3:2.

Разом з досвідченим каратистом нову сторінку в історію, ставши чемпіонами Європи, вписали Валерій Чоботар, Різван Талібов, Андрій Заплітний, Андрій Торошанко, Валерій Сонних та Костянтин Цимбал.

Це п’ята медаль України у чоловічому командному куміте на чемпіонатах Європи. Попередні чотири нагороди, які були здобуті 2017, 2018, 2021 та 2022 року, були бронзового ґатунку.

До того ж це був першій фінал в історії виступів нашої командирас континентальних першостях і вона свій золотий шанс використала на сто відсотків.

Завдяки "золоту" в командному куміте збірна України з карате вперше в історії виступів на Євро здобула три найвищі нагороди.