Окупанти обстріляли Чернігівську область [ Редагувати ]
За день неділі, 26 березня, окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
З 14:40 до 15:00 тричі з міномета було обстріляно населений пункт Карповичі. Попередньо, серед населення ніхто не постраждав.
Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. В результаті обстрілу пошкоджений приватний будинок.
З 17:25 до 17:55 було зафіксовано 8 обстрілів, ймовірно з міномета 120 мм, неподалік населеного пункту Блешня. Там також ніхто не постраждав серед цивільних.
по темі
За минулу добу окупанти 67 разів обстріляли територію Херсонської області
У п'ятницю, 24 березня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області
У четвер, 23 березня, окупанти обстріляли Берислав
За попередньою інформацією, сьогодні, 22 березня, окупанти вдарили по Запоріжжю з реактивної артилерії, можливо, "Торнадо С". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
У середу, 22 березня, під час обстрілу Запоріжжя окупанти вдарили по житловій дев'ятиповерхівці