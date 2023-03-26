Kraken знищив російський пункт управління під Соледаром [ Редагувати ]
У січні 2023 року на Соледарському напрямку, українські військові знищили пункт управління росіян. Про це повідомляє спецпідрозділ Kraken.
Є операції, про які ми вам не розповідаємо одразу, адже знаходимося в тому оперативному районі, але з часом деякі епізоди все ж таки частково можемо висвітлювати. Це саме той випадок.
Kraken повідомив, що нічна штурмова група їх підрозділу, за підтримки артилерії знищила передовий пункт управління противника.
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