Зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко народила первістка (фото) [ Редагувати ]
Зірка серіалів "Теорія великого вибуху" (роль Пенні) та "Бортпровідниця" Кейлі Куоко вперше стала мамою. Про народження первістка 37-річна актриса повідомила у своєму Instagram.
Представляємо вам Матільду Кармін Річі Пелфрі, нове світло у нашому житті! Ми щасливі та вдячні за це маленьке диво. Дякую лікарям, медсестрам, сім'ї та друзям, які дуже допомогли нам в останні кілька днів.
Кейлі Куоко народила доньку від 40-річного американського актора Тома Пелфрі. Пара оголосила про свої стосунки у травні 2022 року, а у жовтні повідомила про вагітність.
Нагадаємо, що Кейлі Куоко двічі була одружена. З 2013 по 2016 рік актриса була одружена з тенісистом Раяном Світінгом. З 2018 по 2022 рік - за мільярдером Карлом Куком.
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