43 врятовані життя. Далі - історія про Лєну Андерссон зі Швеції, яка змогла евакуювати групу людей з інвалідністю з Харкова у березні 2022. І допомогла перевезти їх до Швеції.

Минув рік, і вона приїхала відвідала Київ. Ми поспілкувалися з Лєною, а також звʼязалися із її підопічним Ігорем Лукієнком - він був серед найважчих евакуйованих і шведські медики зробили йому чергову операцію. Докладніше - Олена Логінова.

Лєна Андерссон - викладачка, тренерка і розробниця проєктів Університету Мальме у Швеції. Експертка з боротьби з корупцією приїхала в Київ на Міжнародний марафон, присячений захисту прав жінок.

Олена Логінова, кореспондентка:

Лєна, вітаємо Вас в Україні. Ви приїхали зі Швеції і не побоялися це зробити зараз, коли в країні іде війна.

Я довіряю українським захисникам (сміється).

Лєна - справжній друг України. Торік у березні вона допомогла вивезти з-під російських обстрілів 43 українця з інвалідністю. Жінка організувала їхню евакуацію до Швеції після того, як по допомогу попросила колишнія студентка Лєни.

Лєна Андерссон, евакуювала 43 українця з інвалідністю до Швеції:

Вона спитала - Ви можете нам допомогти? Я знаходжуся в Харкові, тут люди вже приблизно місяць ховаються у метро - і у нас тут багато людей, які вже у віці і люди з інвалідністю, яким дуже потрібна допомога. Чи могли б ви взяти декого з них до Швеції? І я сказала - так.

Допомогла з евакуацією найбільша у Скандинавії "організація Параспорт", що займається інтеграцією людей з інвалідністю. Подорож до Швеції була складною, адже тривала 3 доби. Спершу автобусом з Харкова до Польщі, а потім поромом - до Швеції.

Лєна Андерссон, евакуювала 43 українця з інвалідністю до Швеції:

Ці люди були ментально і фізично виснажені коли вони приїхали у Швецію, бо по-перше, вони довгий час ховалися у метро, холодному і темному, хвилюючись за власну безпеку і життя. Та й до того ж, це була б важка подорож навіть для здорових людей, то що вже говорити про людей з інвалідністю, до того ж, там були маленькі діти.

Українцям дали прихисток спершу в шведськитх сімʼях - у знайомих та друзів Лєни, а вже потім міграйційна служба розселила їх у різних регіонах країни.

Лєна Андерссон, евакуювала 43 українця з інвалідністю до Швеції:

Ми побачили, що ці люди мали різні проблеми зі здоровʼям - інфекції, запалення - і шведи, у яких вони жили,відвезли їх до лікарень, надали необхідну медичну допомогу.

Олена Логінова, кореспондентка:

Коли ви вперше побачили цих людей, що ви відчули, в якому вони були стані після пережитої російської агресії в Україні?

Лєна Андерссон, евакуювала 43 українця з інвалідністю до Швеції:

Вони були сильно виснажені... і особисто для мене це був дуже емоційний момент. Дуже важкий... ви знаєте, це коли ти не можеш допомгти сльозами і ти не хочеш плакати, стримуєш себе, бо хочеш бути сильним, але це розриває тобі серце. Ці верстви населення, вони насправді найвразливіші в таких складних ситуаціях як війна.

Майже всі евакуйовані досі перебувають у Швеції.

Ігор Лукієнко - один з тих, кому допомогла Лєна. Нині чоловік у шпиталі, його прооперували. Після ДТП Ігор не міг ходити, пересувався на інвалідному візку.

Ігор Лукієнко, був евакуйований до Швеції:

Я почуваю себе значно краще. Я майже 3,5 роки не ходив! І ось зараз роблю перші кроки. Точніше в мене же є власний рекорд - 3000 кроків за день. Я вже намагаюся ходити без ліктьових милиць.

Для Ігоря це вже 17 операція. 14 він було в Україні, і 3 у Швеції. Всі видатки взяла на себе шведська сторона.

Ігор Лукієнко, був евакуйований до Швеції:

Без сумнівів, це врятувало мені життя. Я був у дуже поганому стані. Якби я не потрапив сюди, у Швецію, я б помер. Я вже ходжу на своїх ногах і нехай це біль, але це мої ноги.

Ігор вже рік перебуває у Швеції і відзначає привітність, з якою тут зустріли українців.

Ігор Лукієнко, був евакуйований до Швеції:

Очень чувствовалось тепло и любовь, люди которые нас встречали понимали откуда мы едем и почему мы едем и у каждого травма, каждый психологически был сломлен. Дуже відчувалися тепло і любов. Люди, які нас зустрічали, розуміли, звідки ми їдемо і чому ми їдемо, у кожного з нас була своя травма, кожен був психологічно зламаний.

Свій біль і у Ігоря. Від російських обстрілів загинув його батько.

Ігор Лукієнко, був евакуйований до Швеції:

Я шукав батька, я хотів разом з ним евакуюватися, йому було 76 років, але він загинув від російської ракети. Я дізнався про це за день до евакуації до Швеції. І це ще більше мене підкосило.

Нині чоловік живе у пансіонаті. Це двоповерхова будівля в мальовничому селищі. Крім Ігоря, тут мешкає ще 12 постояльців. Більшість із них - українці.

Ігор Лукієнко, був евакуйований до Швеції:

Є ліфт, щоб могли користуватися ті, хто на інвалідному візку, у кожного своя кімната, вайфай безкоштовний, їжа за графіком. Але більшість українців сидять по кімнатах, у депресії, переживають за Україну, у кожного на Батьківщині є родичі.

Олена Логінова, кореспондентка:

Ігорю, про що мрієте найбільше?

Ігор Лукієнко, був евакуйований до Швеції:

Безумовно - найшвидшої Перемоги! Повернення всіх наших територій, і щоб більше не гинули наші люди, патріоти, наші герої. Перемога буде за Україною - це всі знають!

Що Україна переможе, переконана і Лєна Андерссон...

Лєна Андерссон, евакуювала 43 українця з інвалідністю до Швеції: