На озброєння ЗСУ надійшли американські комплекси "Avenger": як ця зброя захищає українське небо [ Редагувати ]
Через потужний шторм російські окупанти завели усі свої ракетоносії з Чорного моря в пункти базування. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Втім, загроза ракетних або ударів дронами не зникла. Мобільні вогневі групи ППО перебувають цілодобово у режимі бойового патрулювання. Працюють мисливці на "шахедів". Віднедавна на озброєння ЗСУ надійшли ще й американські комплекси "Авенджер". Що це за зброя, і як вона допомагає захистити українське небо бачив Ігор Левенок.
Київщина. Північна операційна зона. За кермом мобільного зенітно-ракетного комплексу командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв. На бойове патрулювання в Україні вперше вийшли американські "Авенджери".
З приводу бойового управління все дуже просто. Машина настільки упрощена, що завдання оператора тільки ловити ціль і робити пуск.
Вони швидко розгортаються та здатні швидко переміщуються в польових умовах. Avenger у перекладі з англійської - месник. Зброя, яка полює на все, що може летіти в небі.
Григорій, член екіпажу ЗРК "Avenger":
Дрони, будь-яке крило, не крило, ударний, розвідувальний тип і гелікоптери. Я думаю, що ракету, можливо, і можна збити, але простіше, мабуть, буде "Стінгером" працювати.
"Avenger" - американська розробка початку дев'яностих. Модифікована і вдосконалена. Має радар, системи нічного бачення і лазерного наведення. Не помітна для ворожих локаторів. Вражає ціль на відстані до п'яти кілометрів.
Основним її озброєнням є ракети "Стінгер", допоміжним - кулемет "Браунінг".
Олексій - командир екіпажу. У цивільному житті працював юрисконсультом. Боронити Україну пішов у 2014. Служив зенітником на старій радянській ЗУ-23. Заокеанську техніку хлопці опановували на американській базі в Німеччині. Днями прибули на батьківщину. Очі вояків аж горять, не терпиться випробувати "Месника" в бойових умовах.
Олексій, командир екіпажу ЗРК "Avenger":
Стандартний курс навчання в американців три місяці, але у нас був прискорений випуск, тому що фахівців потрібно швидко. Тому за два тижні хлопці освоїли цю машину, навчилися нею керувати й виявляти цілі. Американці в захваті від наших можливостей, і від нашого бажання до перемоги.
Можна користуватися виносним пультом, але це додатковий пункт управління. Основний знаходиться в турелі. В турелі знаходяться і радіостанції, і основна апаратура для запуску всіх процесів в електроніці.
«Авенджерів» нині залучають у системі протиповітряної оборони української столиці. Хлопці кажуть: тут відбуватися обкатка цих машин. Наразі їхні основні цілі - іранські "шахеди", які тероризують регіон. Та вояки твердять: готові виконати бойові задачі будь-де на фронті.
Ігор Левенок, кореспондент:
Робота системи протиповітряної оборони - це комплексна робота. Хлопці зараз перебувають на полях, а коли лунає сигнал повітряної тривоги, екіпаж терміново висувається в заданий район і ловить цілі.
Не самими "Авенджерами". Поява різних мобільних вогневих груп - це вдала оптимізація Збройних сил. На автомобілі, що надають волонтери, встановлюють великокаліберний кулемет або переносний зенітно-ракетний комплекс. Вони потужно підсилюють роботу ППО. Поточного останнього тижня тільки на півночі країни мобільні групи знищили півтора десятка "шахедів".
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:
Ворог аналізуючи кожен свій повітряний удар, вносить коригування - той чи інший напрямок змінюється, ті чи інші маршрути. Ми також це аналізуємо. І з більшою ймовірність, де буде наступний удар, ми розставляємо засоби, зокрема і такі мобільні вогневі групи.
Борис Кутовий, старший офіцер командування Об'єднаних сил ЗСУ:
Сьогодні дуже проста арифметика, "шахед" коштує близько 20 тисяч доларів. Сьогодні ми можемо дуже швидко, ефективно, з мінімальними затратами збити ці "шахеди".
Швидке розгортання - безумовна перевага таких вогневих груп у порівнянні зі стаціонарними комплексами. За лічені хвилини екіпаж займає позицію і вже готовий до бою. Водій, кулеметник, оператор ПЗРК та командир групи.
Олександр Пугач, керівник волонтерського проєкту "ГЕРОЙCAR"
Автівки дуже різні. Всю Європу вже майже проїздили, витягли з неї всі пікапи, які там були. Далі залишилася Америка, Корея, Японія. Ми обирали потужні машини, які будуть працювати на будь-якому бездоріжжі й при малих можливостях перевозити великі вантажі.
Вантажність цих пікапів від півтори до двох з половиною тонн, вони мають потужні двигуни. До передачі у військо машини пройшли техобслуговування. Понад тридцяти моделей вже забезпечують бойові завдання. На Київщині, Сумщині та Чернігівщині. У межах волонтерської програми "Вартові неба" планується передати ЗСУ 120 вантажних пікапів. Збір триває.
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