Голова Ради адвокатів Київської області заявив про порушення з боку ДБР під час обшуку в адвоката Кузьменка [ Редагувати ]
Джерело: Юридична практика
Обшук, проведений співробітниками Державного бюро розслідувань, в адвоката Андрія Кузьменка відбувся з низкою порушень чинного законодавства. Порушення робилися демонстративно зухвало.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради адвокатів Київської області Петра Бойка у Facebook.
В будинку відомого у Києві адвоката обшук. Вдень до адвоката Андрія Кузьменка приїхали силовики і почали обшук, окрім будинку вимагали показати автівки. Кузьменко добровільно показав, що знаходиться всередині авто. Був здійснений огляд документів, які є адвокатською таємницею, до того ж з фіксуванням на відеокамеру, що є порушенням чинного законодавства.
Після огляду без пояснення причин авто адвоката, авто дружини та авто яке належить юридичній фірмі були вилучені. Із будинку також були вилучені носії інформації, які також пов’язані з таємницею адвоката.
Бойко також прокоментував, на його думку, зухвалу поведінку правоохоронців, які мають понести відповідальність.
Безкарність завжди породжує свавілля і перетворює на злочинців, тих, хто повинен захищати закон. Щодо адвоката порушення робилися демонстративно зухвало. Типу, бачиш ми порушуємо закон і нам за це нічого не буде! Хай ця зграя не розслабляється, бо адвокатська спільнота з зубами, і відповідальність для них настане як і настане час, коли їм буде потрібен адвокат.
Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань проводять в Києві обшук в адвоката Андрія Кузьменка.
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