Обшук, проведений співробітниками Державного бюро розслідувань, в адвоката Андрія Кузьменка відбувся з низкою порушень чинного законодавства. Порушення робилися демонстративно зухвало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради адвокатів Київської області Петра Бойка у Facebook.

В будинку відомого у Києві адвоката обшук. Вдень до адвоката Андрія Кузьменка приїхали силовики і почали обшук, окрім будинку вимагали показати автівки. Кузьменко добровільно показав, що знаходиться всередині авто. Був здійснений огляд документів, які є адвокатською таємницею, до того ж з фіксуванням на відеокамеру, що є порушенням чинного законодавства.

Після огляду без пояснення причин авто адвоката, авто дружини та авто яке належить юридичній фірмі були вилучені. Із будинку також були вилучені носії інформації, які також пов’язані з таємницею адвоката.