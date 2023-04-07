На фронті загинув український художник та музикант Антон Дербілов. Про смерть військового з позивним "Патрік" повідомила 5 Слобожанська бригада НГУ.

Харків'янин віддав своє життя у боях за Луганщину, за звільнення Кремінної. Йому було усього 43 роки, без батька залишилися три його доньки.

Загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов. Він проходив службу у 5 Слобожанській бригаді НГУ з лютого 2022 року. 6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув як герой.

Відомо, що Дербілов був ветераном Слобожанського контрнаступу. Він мав медалі "За хоробрість у бою", за "Доблесну службу" та отримував нагороду "Незламним героям російсько-української війни".

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким гвардійця! Помстимося за тих, хто повернувся на щиті.

Новину про загибель військового також підтвердили у групі Alcohol Ukulele, учасником якої був Дербілов. Музиканти показали фото харків'янина та зазначили, що його смерть - втрата, про яку вони ніколи не забудуть.