На фронті загинув український музикант: три доньки залишилися без батька [ Редагувати ]
На фронті загинув український художник та музикант Антон Дербілов. Про смерть військового з позивним "Патрік" повідомила 5 Слобожанська бригада НГУ.
Харків'янин віддав своє життя у боях за Луганщину, за звільнення Кремінної. Йому було усього 43 роки, без батька залишилися три його доньки.
Загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов. Він проходив службу у 5 Слобожанській бригаді НГУ з лютого 2022 року. 6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув як герой.
Відомо, що Дербілов був ветераном Слобожанського контрнаступу. Він мав медалі "За хоробрість у бою", за "Доблесну службу" та отримував нагороду "Незламним героям російсько-української війни".
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким гвардійця! Помстимося за тих, хто повернувся на щиті.
Новину про загибель військового також підтвердили у групі Alcohol Ukulele, учасником якої був Дербілов. Музиканти показали фото харків'янина та зазначили, що його смерть - втрата, про яку вони ніколи не забудуть.
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