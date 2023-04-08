Японія скоротила залежність від російського вугілля після лютого 2022 року. Енергетичні компанії країни шукають альтернативних постачальників, зокрема в Індонезії та Південній Африці, повідомляє Nikkei.

Згідно з даними Мінфіну Японії, у лютому цього року Японія імпортувала 230 тис. т вугілля з росії. Це на 73% менше, ніж у лютому 2022 року.

З квітня 2022 року до лютого 2023 року імпорт становив майже 6,5 млн т, що на 45% менше, ніж роком раніше. За даними відомства, частка російського вугілля у загальному імпорті становила 2% проти 9% роком раніше.

Тим часом імпорт вугілля з Японії до Індонезії зріс на 28% за цей період. Імпорт із Канади збільшився вдвічі, з Південної Африки - вшестеро.

За підсумками 2021 року росія була другим за величиною постачальником вугілля до Японії, поступаючись лише Австралії. Нині за обсягом постачань рф випередила Індонезія.

Японський уряд ухвалив рішення скоротити залежність від російського вугілля у квітні 2022 року, за два місяці після початку збройного вторгнення в Україну.

Влітку 2022 найбільша японська енергетична група Jera повністю призупинила закупівлі російського вугілля. На росію припадало 10% її річного імпорту вугілля (майже 20 млн т).

Нагадаємо, наприкінці березня уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі $470 млн.