Рота "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" обороняє останню дорогу до Бахмуту та не дозволяє російським загарбникам захопити її.

Кадрами бою за стратегічно важливу дорогу поділились на YouTube-каналі підрозділу.

Російська піхота без підтримки бронетехніки вирішила прорвати оборону українців. Згодом усі окупанти загинули на полі, не добравшись до окопів бійців 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

На опублікованих кадрах можна побачити, що росіяни намагалися впритул підійти до позицій наших захисників. Українські військові дали їм відсіч з усієї доступної зброї, застосовуючи гранатомети та гранати.

На відео можна почути, як командир віддає команди та управляє боєм. На кадрах видно, що на місці розташування українських воїнів, де колись були зелені насадження, залишились тільки повністю знищені стовбури дерев.

На Бахмут залишилася одна дорога і зараз вона має стратегічне значення. Її контролюють українські захисники. Саме цей шлях дозволяє забезпечувати гарнізон міста усім необхідним. Тому надзвичайно важливо утримувати цей шлях комунікації.

Додамо, що попри фейкові заяви російських ЗМІ про оточення і завоювання Бахмуту, ЗСУ продовжують битися за місто. Наші війська не пропускають окупантів далі у бік Часового Яру і Костянтинівки.

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