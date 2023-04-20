Приватний нафтогазовидобуток - один із сегментів економіки України, який постійно поповнює державний там місцеві бюджети. Такі компанії інвестують у власний розвиток, нові технології та забезпечують сотні або навіть тисячі робочих місць здебільшого поблизу невеликих населених пунктів, де роботи зазвичай не вистачає.

У Харківський області такою є компанія "Укрнафтобуріння" (УНБ). Але навіть це не завжди допомагає знайти спільну мову з державними органами.

Нещодавно стало відомо, що 7 квітня 2023 року Печерський суд наклав арешт на корпоративні права УНБ. Пізніше, 11 квітня 2023 року, корпоративні права було передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Акціонери та керівництво компанії "Укрнафтобуріння" вперше дізналися про судове рішення щодо арешту корпоративних прав компанії лише 17 квітня від ЗМІ.

Як зазначається на офіційному сайті компанії, офіційного повідомлення про прийняття рішення щодо арешту корпоративних прав та їх передачі у зовнішнє управління ніхто з представників компанії не отримував.

Акціонери та топменеджери УНБ не розуміють підстав для подібних рішень, а також причин, з яких дані рішення були прийняті без участі компанії. Керівництво вважає ці дії неправомірними і розцінює їх як спробу заволодіти активами приватного бізнесу. Компанія вже звернулася до відповідних судових інстанцій та подала апеляцію.

Наразі "Укрнафтобуріння" є однією з найбільших компаній, що забезпечують приватний нафтогазовидобуток в Україні, та одним із найбільших платників податків у державі. Компанія завжди діяла та діятиме в рамках законодавчого поля, виконуючи свої зобов'язання перед державою, партнерами, місцевими громадами, співробітниками. Це не змінилося ні під час пандемії, ні під час війни.

Завдяки широкомасштабній програмі розробки, реалізованій керівництвом УНБ, за період з 2010 по 2022 роки в Сахалінське родовище інвестовано понад 6 млрд грн, пробурено близько 20 нових свердловин, здійснено понад 50 капітальних ремонтів свердловин, сплачено до бюджету близько 24 млрд грн податків та зборів, а видобуток газу склав понад 6 млрд куб. м. Як результат, коефіцієнт співвідношення видобутку до запасів у УНБ є одним із найвищих у країні.

Станом на 19 квітня 2023 року в управлінні УНБ не було жодних змін. Компанія здійснює звичайну господарську діяльність, продовжує реалізацію інвестиційних проєктів, спрямованих на подальшу ефективну розробку Сахалінського родовища, та є абсолютно ліквідною.

У підземному сховищі знаходиться понад 160 млн куб. м. газу, а на рахунках - близько 1,2 млрд. гривень грошових коштів, більша частина з яких буде спрямована на виконання поточних податкових зобов’язань та фінансування капітальних інвестицій.

Керівництво компанії наполягає на повноцінному судовому розгляді з метою встановлення усіх фактів та прийняття справедливих та обґрунтованих рішень.