Вечір спогадів організували в Луцьку родичі та близькі загиблого у боях за Бахмут військового Олега Хрищука. Під час заходу презентували виставку картин, які боєць творив за життя. А майстри Луцька та Волині виставили свої роботи на благодійний аукціон, щоб зібрати гроші на потреби побратимів героя. Аби ті помстилися за смерть бійця і відстояли Україну.

Тетяна готується до виставки картин свого чоловіка. На мольбертах - його роботи, виконані у стилі барельєф.

У мене 25 січня був день ангела і він виліпив такого ангелика. Тут цікаве сердечко. Чому цікаве, бо через кілька місяців я завагітніла сином. Він займався декоративним оздобленням приміщень, робив різні види декоративних штукатурок. Це в нього було як хобі, він це робив для душі.

18 квітня Олег Хрищук міг би святкувати день народження. Натомість рідні, друзі та люди, які раніше його не знали, зійшлися на вечір пам'яті.

Тамара Хрищук, мати Олега:

42 роки було б. Не дожив. Як мені тяжко. Осталася одна. Один син був у мене тільки.

Олег пішов до війська як доброволець одразу після повномасштабного вторгнення росії. Спочатку служив на Волині, потім перевели на Донеччину. Першого квітня цього року під час одного із бойових завдань він загинув.

Тетяна Хрищук, вдова Олега:

Ми збирали на тепловізор. Їхав медик на Бахмут машиною, і ми напряму передали. Дякую всім, особливо коханій дружині - це було його останнє повідомлення. Бо він з тим тепловізором пішов і не повернувся.

Попри молодий вік, Олег встиг стати дідусем. У нього залишилися син та донька. Виховував і прийомну доньку Дарину. Дівчина каже: батько дбав про родину й надихав жагою щось творити.

Дарина Денисюк, прийомна донька Олега:

Беріг нас, про війну розповідав мало, дуже беріг. Завжди був на відстані, але ніби близько і здається, що знову набере і скаже, що скоро приїде.

На виставці представили 13 картин воїна. Відбувся також і аукціон робіт майстрів з Волині, Львівщини та інших регіонів України. Понад 40 лотів надіслали друзі та рідні Олега.

Тетяна Каліш, організаторка аукціону:

Стартує з 50 грн. І 1500 грн - найбільша ціна.

Під час вечора пам'яті вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень. Усі ці гроші передадуть на закупівлю спорядження для побратимів Олега.