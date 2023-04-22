На Рівненшині волонтери перетворюють сміття на донати [ Редагувати ]
Допомогти Землі можна і в інший спосіб. На Рівненщині волонтери збирають і продають те, що люди викидають. Скло, папір, пластик, бляшанки з-під напоїв відправляють на переробку. На вторсировині заробили вже понад сто сорок тисяч гривень. А гроші спрямували на потреби ЗСУ - "закрили" збір на авто для військових та квадрокоптер. Як сміття перетворити на донати - розповість Сніжана Сидорук.
Дубенчанка Валентина вкотре принесла матеріали для переробки. Цього разу папір та пластик. Вдома жінка все ретельно посортувала.
Валентина, жителька Дубна:
Якщо сусіди інколи доєднуються чи знайомі, там куми, родичі, то назбирується, то я все сюди приношу постійно. Будь-якими можливими способами хочеться допомогти ЗСУ. І плюс дуже велике розуміння того, наскільки в нас засмічене довкілля, тому хочеться, щоб і воно було чистіше.
Приймають весь непотріб у благодійному фонді у місті Дубно.
Збираємо скло, збираємо папір, збираємо пластик і збираємо алюміній.
Заробляти на смітті спочатку не планували, розповідає керівниця благодійного фонду, але волонтерську касу треба було якось поповнювати. Ідея прийшла спонтанно ще влітку.
Інна Яцина, керівниця благодійного фонду:
Я спочатку противилась цього, тому що якось не уявляла, як все це буде. Ми вирішили ризикнути, спершу почали "Здай російську книжку - допоможи ЗСУ", а потім біля книжок появився і пластик, і скло, і алюміній, і все інше.
На російській літературі волонтери заробили 38 тисяч гривень. Усі гроші передали на потреби ЗСУ. Згодом люди почали приносити банки, бляшанки, скляні й пластикові пляшки.
Пенсіонерка Світлана теж принесла кілька мішків непотребу. Хоча жінці й самій ходити важко, але, каже, намагається допомогти військовим, як може. Вже пів року навідується до волонтерів.
Світлана Чередніченко, жителька Дубна:
Пенсія в мене невелика. Допустім, кожен раз грошима я допомогти не можу. А це, я рахую, прекрасна справа, що ми можемо, хоч чимсь допомогти нашим хлопцям.
Усе, що назбирали, волонтери відправляють на переробку. Проте не все підходить. Вироби із пластику, до прикладу, приймають лише з маркуванням.
Бувають різні такі речі, які нам приносять пластикові. Ось такі різні. Ось тут маркування я не бачу, тобто люди нам принесли. Воно тут в нас знаходиться, але на переробку воно не піде, бо без маркування.
Сміття переробляє підприємець із Костополя. Йому волонтери його відправляють, а отримують кошти.
Інна Яцина, керівниця благодійного фонду:
Маємо так тисяч десь сто сорок за вторинну переробку, тобто я завжди кажу, що це якийсь квадрокоптер викинули на смітник, чи якусь машину, чи там ще що-небудь, чи там два тепловізори. Ось так, бо це все реально могло залягти на сміттєзвалищах.
За зібрані на смітті гроші волонтери нещодавно закрили збори на автомобіль та квадрокоптер. І далі мають запити від військових. Окрім цього, дубенчани продовжують плести маскувальні сітки. Щодня до роботи стає з десяток людей. Пан Віталій нав'язує стрічки вже більш як пів року.
Віталій Мельник, волонтер:
Вже запросто вмію. Ну і швидко воно якось. Раніше трошки було повільніше.
Скільки сплели маскувальних сіток не рахували. Їх виготовляють вже понад три роки. Та попит не спадає й досі.
Інна Яцина, керівниця благодійного фонду:
Ось зараз ми доплітаємо сітку величезну 10х12, таких сіток треба чотири. У нас є багато помічників, які беруть сітку додому і плетуть. І ми все одно не встигаємо. Все одно замовлення нікуди не діваються, тому що сітки - це розхідний матеріал.
Тим часом екологічну ініціативу волонтерів підтримали не лише жителі міста Дубно, а й навколишніх сіл. Люди звозять те, що раніше викидали. Адже і сміття можна перетворити на донати для ЗСУ.
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