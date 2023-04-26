У Петербурзі почали розсилати повістки з погрозами - ЗМІ [ Редагувати ]
У рф почали розсилати повістки з загрозою застосування "обмежувальних заходів" у разі неявки до військкомату. Про це повідомляє російський телеканал "Дождь".
Так, у повістці, підписаній військкомом Виборзького району Петербурга, йдеться, що 21-річному призовнику потрібно з'явитися у військкомат Виборзького району Петербурга вранці 28 квітня "для проходження медичного огляду".
Увага! У разі неявки до військового комісаріату у встановлений термін, щодо вас будуть введені обмежувальні заходи".
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