У рф почали розсилати повістки з загрозою застосування "обмежувальних заходів" у разі неявки до військкомату. Про це повідомляє російський телеканал "Дождь".

Так, у повістці, підписаній військкомом Виборзького району Петербурга, йдеться, що 21-річному призовнику потрібно з'явитися у військкомат Виборзького району Петербурга вранці 28 квітня "для проходження медичного огляду".