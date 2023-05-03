ЄС може ухвалити 11-й пакет санкцій проти рф до кінця травня - ЗМІ [ Редагувати ]
Новий пакет санкцій ЄС проти росії представлять країнам-членам вже наступного тижня. Про це заявив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
Не виключено, що сам пакет може бути прийнятий до кінця травня.11-й пакет санкцій ЄС щодо росії, ймовірно, буде представлений державам-членам ЄС наступного тижня з метою його ухвалення до кінця місяця.
по темі
Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії
Уповноважена при президентові росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова, якій Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, дала інтерв'ю американським журналістам
У вівторок, 2 травня, голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що керівники силових відомств пропонують відкласти розгляд постанови про виплату військовим премій по 30 тисяч гривень
Усі інформаційні повідомлення, які на сьогодні наші громадяни через "Дію" подавали, коли у них є пошкоджене, зруйноване житло - стануть автоматично заявками, коли відповідна комісія при органах місцевого самоврядування проведе верифікацію
Аспект постачання озброєння Україні залежить від того, як розвиватимуться обставити на полі бою, а зброя потрібна постійно