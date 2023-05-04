В Україні зареєстровано 85 тис. воєнних злочинів: історія криміналіста, що збирав докази звірст [ Редагувати ]
Майже 85 тисяч воєнних злочинів зареєстровано в Україні. Усі вони потребують прискіпливої роботи правоохоронців задля того, щоб винуватці таки потрапили на лаву підсудних.
Криміналіст Олексій Ревенко з Вінниччини був серед тих, хто збирав докази звірств російських військових на Київщині та Харківщині після деокупації міст та сіл. Там бачив смерть, закатованих людей, пограбовані й понищені будинки. Деталі поліцейський розповів нашим журналістам.
Місто-герой Керч. Там я народився, і там я працював з 2007 року в міліції.
Олексій Ревенко згадує рідний дім із теплою усмішкою, але йому досі болить від утрати. Ще до анексії півострова правоохоронець переїхав на Вінниччину. Спочатку працював у криміналістичному відділі водієм.
Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:
Я їхав за експертом, привозив експерта. Всі чекали, поки експерт допрацює. А я завжди за ним кругом ходив. І дивився, що він робить, і питав у нього.
А з часом - після тривалого навчання - Олексій і сам став криміналістом.
Людмила Тростогон, керівниця відділу криміналістичного забезпечення Слідчого управління ГУНПУ у Вінницькій обл.:
Коли говорять, що молодь не та - це зовсім не так. Коли дивишся в реальних умовах, як працюють молоді співробітники - мій молодий колектив, як вони хочуть виїжджати, допомагати людям, як вони роблять велику роботу. І я вдячна їм за це.
24 лютого 2022 Олексій мав бути вихідний. Проте вже о п'ятій ранку мчав на роботу.
Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:
Бачу, такі потоки машин, швидкі із сиренами, їздять пожарні. Я під'їжджаю до райвідділу, і нас всіх терміново збирають у збройній частині, щоб отримати зброю. І на цей момент пролунав перший вибух.
А трохи згодом поліцейському почали писати колишні друзі із Криму. З порадами - скласти зброю.
Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:
Льоха! Ти там держись! В бій з ними не йди, здавайся й буде все добре. Наступ зроблений для того, шоб розбити військові частини. Мирне населення чіпляти не будуть.
Правоохоронець не зрадив присяги. А вже за кілька місяців у складі зведеного загону криміналіст вирушив на деокуповану Київщину і побачив, як рашисти "не чіпали мирне населення".
Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:
Всі будинки зруйновано, все вигоріло, повністю все. Ліса всі скошено. І я навіть почав знімати на телефон. Тоді я зрозумів, шо тут творилося таке...
Ворог, упевнений криміналіст, із задоволенням знущався з українців і нищив їхні оселі.
Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:
Ми працювали там, де вони жили. Ми вилучали їхні ДНК, ми вилучали сліди пальців їхніх рук. Ми оглядали приватні будинки в Київській області, дуже красиві, дуже великі, заможні будинки. Вони позрізали натяжні стелі - вони завжди так робили. Розетки. Я не знаю навіщо вони їм потрібні були, їх взагалі не було - тільки проводка стирчала. І ми з Денисом побачили на одній локації, яку ми оглядали - напис був на стіні, написали таке: "Кто вам разрешил так красиво жить?".
Місцеві ділилися із правоохоронцями жахливими подробицями окупації.
Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:
Вони заходили до будинку, питали, чи є молоді хлопці, чи немає, і якщо не було нікого - вони забирали дорогоцінності й виходили, а якшо ти починав огризати з ними - вони одразу били. На той момент казали, що то були буряти.
Наслідки цього жаху бачили й самі поліцейські.
Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:
Зв'язана наручниками, такі як у нас, поліцейськими наручниками була прикована жінка з руками за спиною. Вона була закопана. Також було знайдено тіло чоловіка. Також замученого зі зв'язаними руками позаду.
Ідентифікувати особи окупантів, які вбивали, руйнували й нищили Київщину, зазначає Олексій, буде важко, проте перші результати вже є.
Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:
Виявили слід пальця руки одного чоловіка, якого вийшло ідентифікувати. І це виявився представник з ДРГ, як нам казав наш керівник, який є в розшуку. І він з Донецької області.
Виснажливою і болісною стала робота і на деокупованій Харківщині.
Коли ти на свої очі побачив - це все по-інакшому. І це дуже важко дається.
Після усього побаченого Олексій по-іншому сприймає тих, хто залишився у його рідному Криму. І вже знає, що найперше зробить після перемоги України.
Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:
Перша мрія - поїхати у Крим. І доказати своєму товаришеві та всім, хто мені писав, телефонував і казав: "Готуй руський паспорт, можеш українській викидати", - приїхати й показати їм український паспорт. І сказати їм: "Діставайте свої, українські!"
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