Майже 85 тисяч воєнних злочинів зареєстровано в Україні. Усі вони потребують прискіпливої роботи правоохоронців задля того, щоб винуватці таки потрапили на лаву підсудних.

Криміналіст Олексій Ревенко з Вінниччини був серед тих, хто збирав докази звірств російських військових на Київщині та Харківщині після деокупації міст та сіл. Там бачив смерть, закатованих людей, пограбовані й понищені будинки. Деталі поліцейський розповів нашим журналістам.

Місто-герой Керч. Там я народився, і там я працював з 2007 року в міліції.

Олексій Ревенко згадує рідний дім із теплою усмішкою, але йому досі болить від утрати. Ще до анексії півострова правоохоронець переїхав на Вінниччину. Спочатку працював у криміналістичному відділі водієм.

Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:

Я їхав за експертом, привозив експерта. Всі чекали, поки експерт допрацює. А я завжди за ним кругом ходив. І дивився, що він робить, і питав у нього.

А з часом - після тривалого навчання - Олексій і сам став криміналістом.

Людмила Тростогон, керівниця відділу криміналістичного забезпечення Слідчого управління ГУНПУ у Вінницькій обл.:

Коли говорять, що молодь не та - це зовсім не так. Коли дивишся в реальних умовах, як працюють молоді співробітники - мій молодий колектив, як вони хочуть виїжджати, допомагати людям, як вони роблять велику роботу. І я вдячна їм за це.

24 лютого 2022 Олексій мав бути вихідний. Проте вже о п'ятій ранку мчав на роботу.

Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:

Бачу, такі потоки машин, швидкі із сиренами, їздять пожарні. Я під'їжджаю до райвідділу, і нас всіх терміново збирають у збройній частині, щоб отримати зброю. І на цей момент пролунав перший вибух.

А трохи згодом поліцейському почали писати колишні друзі із Криму. З порадами - скласти зброю.

Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:

Льоха! Ти там держись! В бій з ними не йди, здавайся й буде все добре. Наступ зроблений для того, шоб розбити військові частини. Мирне населення чіпляти не будуть.

Правоохоронець не зрадив присяги. А вже за кілька місяців у складі зведеного загону криміналіст вирушив на деокуповану Київщину і побачив, як рашисти "не чіпали мирне населення".

Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:

Всі будинки зруйновано, все вигоріло, повністю все. Ліса всі скошено. І я навіть почав знімати на телефон. Тоді я зрозумів, шо тут творилося таке...

Ворог, упевнений криміналіст, із задоволенням знущався з українців і нищив їхні оселі.

Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:

Ми працювали там, де вони жили. Ми вилучали їхні ДНК, ми вилучали сліди пальців їхніх рук. Ми оглядали приватні будинки в Київській області, дуже красиві, дуже великі, заможні будинки. Вони позрізали натяжні стелі - вони завжди так робили. Розетки. Я не знаю навіщо вони їм потрібні були, їх взагалі не було - тільки проводка стирчала. І ми з Денисом побачили на одній локації, яку ми оглядали - напис був на стіні, написали таке: "Кто вам разрешил так красиво жить?".

Місцеві ділилися із правоохоронцями жахливими подробицями окупації.

Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:

Вони заходили до будинку, питали, чи є молоді хлопці, чи немає, і якщо не було нікого - вони забирали дорогоцінності й виходили, а якшо ти починав огризати з ними - вони одразу били. На той момент казали, що то були буряти.

Наслідки цього жаху бачили й самі поліцейські.

Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:

Зв'язана наручниками, такі як у нас, поліцейськими наручниками була прикована жінка з руками за спиною. Вона була закопана. Також було знайдено тіло чоловіка. Також замученого зі зв'язаними руками позаду.

Ідентифікувати особи окупантів, які вбивали, руйнували й нищили Київщину, зазначає Олексій, буде важко, проте перші результати вже є.

Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:

Виявили слід пальця руки одного чоловіка, якого вийшло ідентифікувати. І це виявився представник з ДРГ, як нам казав наш керівник, який є в розшуку. І він з Донецької області.

Виснажливою і болісною стала робота і на деокупованій Харківщині.

Коли ти на свої очі побачив - це все по-інакшому. І це дуже важко дається.

Після усього побаченого Олексій по-іншому сприймає тих, хто залишився у його рідному Криму. І вже знає, що найперше зробить після перемоги України.

Олексій Ревенко, криміналіст відділу поліції ГУНПУ у Вінницькій обл.:

Перша мрія - поїхати у Крим. І доказати своєму товаришеві та всім, хто мені писав, телефонував і казав: "Готуй руський паспорт, можеш українській викидати", - приїхати й показати їм український паспорт. І сказати їм: "Діставайте свої, українські!"