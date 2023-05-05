"Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами": маленька українка влаштувала демарш на фестивалі Sanremo (відео) [ Редагувати ]
Юна українська зірочка Софія Самолюк відмовилася виступати на міжнародному фестивалі Sanremo Junior 2023, який відбувається в Італії.
Тринадцятирічна дитина зробила це тому, що організатори в останній момент допустили до участі росіян. Патріотична українка вийшла до глядачів, але не співала, а виголосила промову про те, що не буде ділити одну сцену з представниками країни-терориста.
Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримайте Україну.
Тринадцятирічна дитина втерла носа всім відомим артистам, представникам шоу-бізнесу, та тим, хто будь-якою ціною намагається примусити Україну "помиритися" або "домовитися" з країною-агресором і дотепер декларує позицію, що "іскусство внє пАлітікі".
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