У четвер зранку, 11 травня, окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ракетного удару приватний будинок зруйнований повністю, постраждала літня жінка. Про це повідомляє керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у Facebook.

За його словами, росіяни випустили ракету С-300, яка влучила у приватний будинок. На місці влучання виникла пожежа. Крім того, через ракетний удар пошкоджені дві багатоповерхівки на вулиці Світлодарській, інші приватні будинки та автівки.

У мережі повідомляють, що внаслідок російської атаки постраждала пенсіонерка. Їй надають медичну допомогу.