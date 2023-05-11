Окупанти вдарили по Слов'янську [ Редагувати ]
У четвер зранку, 11 травня, окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ракетного удару приватний будинок зруйнований повністю, постраждала літня жінка. Про це повідомляє керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у Facebook.
За його словами, росіяни випустили ракету С-300, яка влучила у приватний будинок. На місці влучання виникла пожежа. Крім того, через ракетний удар пошкоджені дві багатоповерхівки на вулиці Світлодарській, інші приватні будинки та автівки.
У мережі повідомляють, що внаслідок російської атаки постраждала пенсіонерка. Їй надають медичну допомогу.
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