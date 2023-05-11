Начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов заявив, що після звільнення Київської області від окупантів навесні 2022 року зниклими безвісти досі вважається 281 людина. Також ще не впізнані понад 190 тіл.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

Так, з моменту деокупації вже знайдено 1374 тіла наших земляків. За даними експертів, 717 людей вбито з вогнепальної зброї.

На жаль, дотепер залишається невпізнаним 191 тіло. Зниклими безвісти вважається 281 особа.

Він розповів, що в Київській області виявлено 15 місць масового поховання людей, а також встановлено три місця катування.