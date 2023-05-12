Землю накриє потужна магнітна буря [ Редагувати ]
У пʼятницю, 12 травня, Землю накриє потужна магнітна буря, яка вплине на самопочуття людей. Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather.
Буря пов'язана з корональним викидом маси (КМВ), який стався на Сонці.
Вона буде потужною, категорії G3.
Через неї люди будуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.
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