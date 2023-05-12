У пʼятницю, 12 травня, Землю накриє потужна магнітна буря, яка вплине на самопочуття людей. Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather.

Буря пов'язана з корональним викидом маси (КМВ), який стався на Сонці.

Вона буде потужною, категорії G3.

Через неї люди будуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.