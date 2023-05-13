Навіщо росіяни самі атакували кремль: пояснення Зеленського [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф сама атакувала кремль аби виправдати свої дії в Україні для суспільства. Про це стало відомо під час трансляції глави держави із представниками італійських ЗМІ.
Зеленський наголосив, що кремль атакував не український дрон, оскільки Київ точно розуміє, що відбувалося.
Ми не запускали жодних дронів йому по кремлю. Йому хочеться це показати. Ми повинні зрозуміти, що виправдань своїх дій, навіть для його суспільства, у нього стає все менше і менше. Мотиваційних кроків для радикальної частини суспільства - все менше і менше. Йому потрібно було завдати удар по нам і він завдав, і не один. Це дуже важливий момент.
Зеленський додав, що російському диктатору володимиру путіну завжди потрібен "фундамент", тому він чи його оточення вигадають якісь речі.
Я скажу вам відверто, якби ми мали до цього стосунок, то ми б сказали. Чого нам боятися? Він щоденно нас бомбить. Але наша позиція - ми не стріляємо по цивільним і по рф.
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