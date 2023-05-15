Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона 15 травня, де проведе переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.
Про це повідомляє президент у Telegram.
"Велика Британія - лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями", - написав лідер української держави.
по темі
У суботу, 6 травня, президент України Володимир Зеленський привітав короля Сполученого Королівства Чарльза III
Одна з цілей візиту президента України Володимира Зеленського до країн Європи - робота над створенням коаліції винищувачів
У неділю, 14 травня, президент України Володимир Зеленський після візиту до Риму прибув до столиці Німеччини Берлін, де зустрівся зі своїм колегою Франк-Вальтер Штайнмаєром
Як завжди з такими візитами, є результат
Зеленський наголосив, що кремль атакував не український дрон