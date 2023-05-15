В Маріуполі пролунав вибух [ Редагувати ]
У понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Попередньо відомо, що на міні в поле підірвався російський тракторист.
12:19 гучні вибухи в місті. Попередньо в полі біля “Невського” російський тракторист-будівельник підірвався на протитанковій міні.
За словами Андрющенка, наразі деталі НП з'ясовуються.
Мінус трактор та цивільний окупант. Деталі з’ясовуємо.
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