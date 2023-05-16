Змінив сцену на поле бою: історія актора із Закарпаття [ Редагувати ]
25 лютого рік тому актор закарпатського театру Рудольф Дзуринець пішов на фронт - захистити Україну! Він залишив: дружину, дві донечки та улюблену справу. А зараз, після поранення, операції, лікування та реабілітації - знову вийшов на сцену! За лаштунками поспілкувалася з артистом наша Ірина Ковальчук.
Перед виходом на сцену - останні хвилювання, підготування та розпорядження!
Актор театру Рудольф Дзуринець повернувся на сцену після фронту.
Грають комедію, аби переключитися - самим і глядачам!
Рудольф Дзуринець, актор Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру:
У мене в середині - сильна буря, важко переключатися в актора, якісь амплуа перевтілюватись! Розумієте, у мене є побратими, які залишилися там! А частини їх і немає! Кожного дня відбуваються жахливі події, які постійно повертають мене у ті емоції й той стан.
Майже рік тому Рудольф змінив сцену на поле бою. Поки гримується, розповідає: не сумував за театром - просто не встигав! Думав, аби залишитися живим.
Рудольф Дзуринець, актор Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру:
Я не міг знаходитися дома, треба щось робити, треба бути причетним до цього дійства, я пробував волонтерити, воно мене не заспокоювало, я возив людей з вокзалу, кому треба було, воно все одно не заспокоювало. 25 я пішов і записався до лав тероборони.
Найважче, каже актор, було сказати дружині Олесі - теж актрисі, і двом донечкам 9-річній Іринці та 10-літній Юлії, що йде на передову!
Рудольф Дзуринець, актор Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру:
Ми з дружиною переписувалися, у нас були свої такі секретні переписки. Три сніжинки - іду на завдання, мене не буде, може і довгий час. Три сердечка - я тут, можу зараз говорити.
Торік у середині травня Рудольф отримав поранення. Був у шпиталі у Бахмуті, Дніпрі, Рівному, операція в рідному Ужгороді та пів року реабілітації.
Рудольф Дзуринець, актор Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру:
Звертався до спеціалістів, мені було насправді дуже важко. Хтось мав важчі поранення, без рук, без ніг, усім було важко, я думав, що мені, бо я там творча особистість, що впливає на мене жахливо, але ні - всім важко!
На фронт з театру пішли добровольцями вчотирьох. З одним - зараз на сцені, Дмитро Сньозик після поранення - теж відновляється завдяки улюбленій роботі.
Дмитро Сньозик, актор Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру:
Ми не думали про театр - все перевернулося у житті! Інколи у хвилинках таких, було, що дуже хочеться, щоб Україна перемогла і ми повернулися на сцену! В Театр! Скажу чесно - скучав, так!
Поки актори, на яких тримався майже весь репертуар, були на передовій - у закарпатського театру був свій фронт!
Михайло Фіщенко, режисер-постановник Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру:
Плели сітки - ось тут на штекерах ось цих підвішували сітки, і все місто тут збиралося. Збирали гроші на автівки нашим хлопцям - Рудольфу, Дмитрові. Постійно намагаємося підтримувати наші Збройні сили України, тому що завдячуючи їм, ми тут з вами стоїмо і можемо грати вистави!
Репертуар потроху відновлюється! Актори - також! І головне вірять - Україна переможе!
по темі
Центр реабілітації для військових - створюють на Хмельниччині у старовинній Меджибізькій фортеці. Ініціатором ідеї рік тому був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який у січні загинув під час авіакатастрофи в Броварах.
Поки ворог атакує Україну з повітря, а на нас цієї ночі летіли й ракети, і дрони - тривають важкі бої за Бахмут. Гаряче також на Мар'їнському напрямку. Водночас наші військові фіксують від'ємний наступ рашистів
Наші захисники на лінії фронту постійно стикаються з вибухо-небезпечними предметами. Тож мають вдосконалювати навички саперної справи, наголошують військові інспектори.
Кабінет зробили з поштової автівки з Європи. Обладнання закупили за донати, ще частину надіслали іноземні благодійники. У мобільній клініці - можна робити навіть операції.
Офіційний Берлін, за повідомленням німецьких ЗМІ, планує надати Україні найбільший пакет військової допомоги з початку війни. Втім наші захисники не гребують і давно перевіреними зразками.