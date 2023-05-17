Російські окупанти посилили інтенсивність ракетних ударів по Україні, щоб змусити її відкласти контрнаступ. Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника США, обізнаного із ситуацією.

Співрозмовник видання розповів, що росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись знищити та виснажити українську протиповітряну оборону.

рф здійснила масштабніші ракетні удари одночасно з кількох напрямків, націлившись на центри управління в Києві та інші важливі об’єкти. Таким чином, ймовірно, окупанти намагаються змусити Україну відкласти запланований контрнаступ.

За словами джерела CNN, масовані російські атаки можуть навіть піти на користь Україні, оскільки рф активніше вичерпує обмежені запаси високоточних ракет.

За даними CNN, ракетний удар гіперзвуковими "Кинжалами" по Києві у ніч проти вівторка, 16 травня, не призвів до знищення американської системи ППО Patriot, однак можливо пошкодив її. У Білому домі не змогли відповісти на це питання.