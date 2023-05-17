У Київській області вибухнув газ у багатоповерхівці, постраждала жінка [ Редагувати ]
У селі Коцюбинське Київської області в одній з квартир житлової багатоповерхівки вибухнув газ. Внаслідок інциденту постраждала жінка.
Про це повідомляє в Telegram начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.
Як з'ясували правоохоронці, 45-річна жінка хотіла підігріти їжу. Коли вона запалила газову плиту, стався вибух. Жінка отримала травму голови, опіки обличчя, рук та ніг.
У момент трагедії в сусідній кімнаті спала 14-річна донька потерпілої. Вона не постраждала.
У квартирі пошкоджено вікно на балконі, міжкімнатні стіни та вхідні двері.
За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки слідчі розпочали досудове розслідування.
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