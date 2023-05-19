Правоохоронці встановили особу російського генерала, який наказав знищили найбільший у світі літак АН-225 "Мрія". Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Йому оголосили підозру.

За даними слідства, віддав наказ знищити український літак заступник командувача Повітряно-десантних військ рф генерал-лейтенант Анатолій Концевой. СБУ зібрала на нього доказову базу.

За наказом генерала на початку повномасштабного вторгнення російські війська захопили Гостомельський аеропорт. Тоді під час активних бойових дій окупанти знищили легендарний український літак "Мрія".

Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевой залучив підрозділи десантників та авіацію. СБУ встановила, що російський генерал входить до складу вищого командування рф і брав участь у плануванні вторгнення.

Також, за даними слідства, з 2019 року він організував на території рф та Білорусі підготовку десантників. СБУ оголосила підозру генералу за ч. 3 ст. 110 та ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 ККУ. Окупанту загрожує до 15 років в'язниці.