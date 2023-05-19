У Міноборони рф заявили, що міністр сергій шойгу нібито "проінспектував" російських військових у Запорізькому напрямку. Про це повідомляє пресслужбу Міноборони росії.

У відомстві заявили, що шойгу "проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Схід" на Запорізькому напрямі".

Зокрема, він заслухав доповіді командувача угрупуванням та офіцерів штабу з поточної обстановки, характеру дій противника та виконання солдатами бойових завдань на основних тактичних напрямках.

Шойгу також провів нараду з командувачем угрупуванням, на якому зазначив нібито "високу ефективність виявлення та поразки військової техніки та скупчень особового складу противника на основних напрямках угруповання".

Міністр оборони рф наказав продовжувати ведення розвідки для "розкриття планів противника та припинення їхньої реалізації".