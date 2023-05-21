У Соломʼянському районі Києва сильна пожежа [ Редагувати ]
В Солом'янському районі столиці сильна пожежа. Стовп диму видно з різних куточків Києва.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Як відзначають в ДСНС в коментарі "Суспільному", загорілась відкрита територія на вулиці Володимира Сікевича, 32. Площа пожежі становить 50 квадратних метрів.
"Наші співробітники вже виїхали на місце та ліквідовують наслідки загорання", - додали в ДСНС.
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