З 1 червня частині пенсіонерів збільшать пенсії: йдеться про працюючих пенсіонерів, які отримали два роки додаткового стажу. Деякі з них можуть отримати доплату 1000 грн.

Як роз'яснили в Пенсійному фонді, це пенсіонери, які мають 5842 грн. пенсії, а при виході на заслужений відпочинок напрацювали 35 років стажу.

Так, для тих, хто має 35 років стажу, коефіцієнт у формулі розрахунку пенсії становить 0,35. А після перерахунку пенсії з квітня коефіцієнт збільшиться до 0,37.

Перерахунок таких пенсій відбувається заднім числом. Це з особливостями передачі даних статистики, які у ПФУ з деякою затримкою.

Підвищення пенсій відбувається кожні два роки за умови, якщо станом на березень вже є 24 місяці стажу. Фактично виплати перераховують із квітня, але й у квітні, і у травні платять пенсію у старому розмірі.

Підвищені виплати починають видавати із червня. Коли пенсію збільшують, пенсіонер одразу отримує доплату за два попередні місяці.

За умови наявності 35 років стажу та пенсії у розмірі 5842 грн. щомісячна надбавка після перерахунку складе 333 грн. У червні виплатять і підвищену пенсію, і збільшення за квітень і травень. Відповідно, пенсія збільшиться на 1000 грн. Далі виплачуватимуть щомісяця по 6175,1 грн.

Загалом в Україні 2,7 млн. пенсіонерів продовжують працювати. Серед них велика кількість бюджетників (лікарі, медики, держслужбовці).