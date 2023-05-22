В українських обмінниках 22 травня долара трохи зріс. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Так, курс долара у продажу зріс на 5 копійок – до 37,60 гривень за долар. Курс євро піднявся теж на 5 копійок – до 41,00 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

купівля – 37,10 грн (37,05 – 19 травня)

продаж – 37,60 грн (37,55 – 19 травня) за долар.

Середній курс євро становить:

купівля – 40,30 грн (40,25 грн – 19 травня),

продаж – 41,0 грн (41,10 – 19 травня) за євро.

Офіційний фіксований курс НБУ становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 22 травня дещо знизився і тепер становить 39,5179 грн за євро (-0,0292 грн).