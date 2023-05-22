В рамках нової угоди, яку країни НАТО можуть запропонувати Києву, США можуть виступити в якості ключового гаранта безпеки для України. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Як заявив виданню колишній керівник відділу з політичного планування НАТО Фабріс Потьє, США готові виступити основним гарантом для України при участі основних європейських партнерів.

Потьє, який брав участь у розробці проєкту, сказав:

Угода повинна мати достатню зобов'язальну силу, щоб викликати довіру, інакше росія не сприйме її всерйоз.

За його словами, успіх підписання угоди залежатиме від її деталей.

Зазначається, що модель безпеки, яку запропонують Україні, схожа на ту, яка зараз застосовується по відношенню до Ізраїля.

Анджей Дуда, президент Польщі, повідомив газеті, що угода, яка зараз набирає обертів як частина порядку денного майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, буде зосереджена навколо постачання Україні озброєнь та передових військових технологій.

Обговорення з цього приводу ведуться прямо зараз.

Інші неназвані європейські чиновники зазначають, що ця модель безпеки буде пов'язана з процесом просування України до НАТО, проте не зробить Альянсу однією із сторін конфлікту у разі будь-якого зіткнення Києва з москвою у подальшому.

Видання стверджує, що більшість європейських партнерів США погоджуються з проектом угоди, який передбачає надання Києву низки двосторонніх гарантій у рамках багатосторонньої структури безпеки. Очікується, що як гаранти, крім США, виступлять Велика Британія, Німеччина та Франція.