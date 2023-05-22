Окупанти обстріляли село в Херсонській області [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли село в Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російська армія атакувала Качкарівку Милівської громади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через обстріл одна людина дістала поранення.
"Постраждалого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу", - пояснили в ОВА.
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