В Міноборони України називають те, що наразі відбувається у Бєлгородській області рф внутрішньою кризою, яка назрівала ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляється у Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Тому що те, що робить Путін з російською Федерацією тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення в усіх свідомих росіян. І те, що для них ганебно зараз діставати свій паспорт, що вони соромляться показати у світі, що вони - громадяни росії, рано чи пізно повинно було призвести саме до того, що зараз відбувається у Бєлгородській області.

За словами Маляр, ініціаторами ситуації є ні хто інші, як патріоти росії.

Всі розуміють, що цей режим треба змінювати. Ця критична маса просто назбиралася саме зараз. Це не те, що виникло раптом. Це невдоволення поступово накопичувалось.

Вона підкреслила, що внутрішньоросійські тенденції, що наразі спостерігаються у Бєлгородській області, є "передбачуваною внутрішньою російською кризою, яка назрівала ще до повномасштабного вторгнення рф в Україну" та продиктовані бажанням громадян змінити політичний устрій країни та "припинити криваву війну, яку розв’язав кремль".