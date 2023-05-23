У вівторок, 23 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять корпус морської піхоти. Таким чином, буде сформовано нові бригади, що забезпечать сучасною технікою та зброєю.

Про це він сказав під час візиту на позиції морпіхів у Донецькій області.

Сьогодні також маю честь оголосити, що ухвалене рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти - створити корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку вашого важливого міцного роду військ, для оснащення нашої морської піхоти сучасною зброєю, технікою та для створення нових бригад морської піхоти України. Тих, хто вже вміє робити навіть неможливе стане ще більше.

Президент зазначив, що з початку агресії рф військові частини й підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту, при цьому професійно та впевнено знищуючи окупантів.

За його словами, морські піхотинці щодня доводять, що вони є потужною силою, яка знищує противника, звільняє наші землі та виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах.