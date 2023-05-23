Чи заарештують путіна, якщо він приїде до Молдови [ Редагувати ]
Молдова заарештує російського диктатора володимира путіна, якщо він відвідає країну. Про це повідомила президент Молдови Мая Санду в інтерв'ю Euronews Romania.
У неї запитали, чи арештують путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде до Молдови.
Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду.
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