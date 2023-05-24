Окупанти обстріляли Нью-Йорк [ Редагувати ]
У середу, 24 травня, окупанти обстріляли смт Нью-Йорк у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна дитина. Про це повідомляє Торецька міська військова адміністрація.
Сьогодні вдень, під час обстрілу ворожими найманцями смт Нью-Йорк, постраждала ще одна дитина.
Зазначається, що дівчина 2008 року народження отримала незначні поранення.
У Торецькій МВА закликали батьків подбати про безпеку дітей та евакуюватись у більш безпечний регіон.
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