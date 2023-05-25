Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції [ Редагувати ]
У четвер, 25 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Про це він повідомив у Телеграм.
Важливі, першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, формула миру, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими.
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