Фінляндія направила Україні пакет військової допомоги на 109 млн євро [ Редагувати ]
Фінляндія направила в Україну 16-й за рахунком пакет військової допомоги, який включає, зокрема, зенітне озброєння та боєприпаси. Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.
Вартість нового пакету військової допомоги становить 109 млн євро.
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив:
Фінляндія продовжує підтримувати Україну разом із нашими міжнародними партнерами. Вартість усіх наданих Фінляндією пакетів військової допомоги зараз становить 1,1 мільярда євро.
З міркувань безпеки Міноборони Фінляндії не повідомляє жодних подробиць щодо номенклатури, способу та термінів доставки допомоги.
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