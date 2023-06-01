Кримський міст "тріщить" (фото) [ Редагувати ]
У четвер, 1 червня, на деяких опорах побудованого росіянами Кримського мосту у тимчасово окупованому Криму з'явилися тріщини. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Кримський вітер".
Опори Керченського мосту втомились. Вже час.
Зазначимо, що це міст через Керченську протоку, який сполучає тимчасово окупований Крим із росією, тобто Керченський і Таманський півострови. Його побудували росіяни після незаконної анексії півострова. У 2018 році відкрили автомобільну частину, через рік залізничну для пасажирського транспорту і у 2020 році - для вантажного.
Окупанти також використовують міст у військових цілей для забезпечення своїх загарбників в Україні.
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