У четвер, 1 червня, на деяких опорах побудованого росіянами Кримського мосту у тимчасово окупованому Криму з'явилися тріщини. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Кримський вітер".

Опори Керченського мосту втомились. Вже час.

Зазначимо, що це міст через Керченську протоку, який сполучає тимчасово окупований Крим із росією, тобто Керченський і Таманський півострови. Його побудували росіяни після незаконної анексії півострова. У 2018 році відкрили автомобільну частину, через рік залізничну для пасажирського транспорту і у 2020 році - для вантажного.

Окупанти також використовують міст у військових цілей для забезпечення своїх загарбників в Україні.