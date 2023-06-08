Директора столичного "Гідропарку" затримали за вимагання хабаря [ Редагувати ]
За вимагання хабаря затримано директора столичного "Гідропарку". Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
За даними слідства, директор закладу висунув вимогу керівнику приватного товариства про надання йому грошей за дозвіл на розміщення у парку дитячих каруселей.
У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. грн за договором. У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівнику парку ще 20 тис. грн щомісяця.
7 червня посадовця затримали під час одержання вказаної суми. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу.
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