Затоплення після підриву ГЕС: у Миколаївській області загинула людина [ Редагувати ]
Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет заявив, що у селі Василівка Миколаївській області, яке затопило через підрив Каховської ГЕС, загинув чоловік.
За його словами, у Василівці загинув 53-х річний чоловік. Він вчора відмовився від евакуації.
Загалом в Миколаївській області підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад.
Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги.
Українців закликають в жодному разі не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.
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