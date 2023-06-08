Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет заявив, що у селі Василівка Миколаївській області, яке затопило через підрив Каховської ГЕС, загинув чоловік.

За його словами, у Василівці загинув 53-х річний чоловік. Він вчора відмовився від евакуації.

Загалом в Миколаївській області підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад.

Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги.

Українців закликають в жодному разі не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.