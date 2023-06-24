"Мятеж должен быть подавлен": Кадиров прокоментував заколот Пригожина [ Редагувати ]
Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав "мерзотною зрадою" заколот під керівництвом засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Все происходящее - НОЖ В СПИНУ и настоящий военный мятеж!..
История показывает, что подобные действия могут привести к кровавым последствиям. Нам мало потерь на СВО? Мы ещё должны создавать проблемы внутри страны?
Кадиров заявив, що "підтримує кожне слово" зі звернення володимира путіна.
Совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своём обращении к нации - это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет!
За словами Кадирова, "бійці Міноборони та Росгвардії по Чеченській республіці вже виїхали до зон напруженості".
Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!
Нагадаємо, Пригожин прокоментував звернення володимира путіна, який назвав розпочатий ним військовий заколот зрадою.
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