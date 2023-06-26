ЗСУ досягли успіху в районі Бахмута - британська розвідка [ Редагувати ]
У рамках свого широкого контрнаступу Україна активізувала свої атаки у районі Бахмута у Донечькій області.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
За даними британської розвідки, під час операції за участю кількох бригад українські сили досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста.
"Існує мало свідчень того, що Росія має якісь значні оперативні резерви сухопутних військ, які можна було б використати для посилення протидії численним загрозам, з якими вона зараз стикається у віддалених один від одного секторах, від Бахмута до східного берега річки Дніпро, на відстані понад 200 км", - зазначають у Міноборони Британії.
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