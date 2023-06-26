У рамках свого широкого контрнаступу Україна активізувала свої атаки у районі Бахмута у Донечькій області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За даними британської розвідки, під час операції за участю кількох бригад українські сили досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста.

"Існує мало свідчень того, що Росія має якісь значні оперативні резерви сухопутних військ, які можна було б використати для посилення протидії численним загрозам, з якими вона зараз стикається у віддалених один від одного секторах, від Бахмута до східного берега річки Дніпро, на відстані понад 200 км", - зазначають у Міноборони Британії.