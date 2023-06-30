Топмодель Алла Костромічова вдруге стала мамою [ Редагувати ]
Відома топмодель Алла Костромічова поділилась радісною новиною - вона вдруге стала мамою. Щасливу звістку знаменитість повідомила у своєму Instagram.
Костромічова опублікувала зворушливу світлину, де разом з чоловіком тримає ніжку новонародженої донечки. Зірка не стала приховувати імʼя дитини та підписала допис -"Аврора".
Нагадаємо, що Алла Костромічова одружена з італійським бізнесменом Джейсоном Капоне та виховує семирічного сина Сальваторе.
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